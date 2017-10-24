Прикордонники пояснили порядок в'їзду росіян до України з 2018 року

У 2016 році в Україну в'їхало понад півтора мільйонів росіян, а в цьому році - вже майже 1,4 млн. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова Держприкордонслужби України генерал-лейтенант Петро Цигикал, відповідаючи на запитання щодо процедури перетину кордону громадянами Росії.

"Поки росіяни перетинають кордон за закордонними паспортами. Але зараз ми розглядаємо питання, щоб з 1 січня був введений біометричний контроль, будемо знімати відбитки пальців. Загалом у нас є 157 міжнародних та міждержавних пунктів пропуску. І нам сьогодні виділили 300 мільйонів гривень для закупівлі сканерів, облаштування робочих місць, створення складної системи", - заявив Цигикал.

При цьому він зазначив, що "відносини з іноземцями з Європейського Союзу будуть трішки інші" - на кордоні буде стояти апаратура, яка зможе зчитувати їхні біометричні паспорти.

"А у росіян, оскільки у них біометричних паспортів немає, ми будемо брати відбитки пальців і створювати свою базу. Це на базі нашого "Гарту" ( "Гарт" - автоматизована система обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України. - Ред.). І цю інформацію будемо передавати різним структурам - СБУ, Міграційній службі, поліції та іншим", - повідомив Цигикал.

Читайте такожЗапровадження візового режиму з Росією лишається актуальним – Парубій

Голова ДПСУ також поінформував, що в 2016 році в Україну в'їхало понад півтора мільйони росіян, а цьогоріч - вже майже 1,4 млн.

При цьому Цигикал також зазначив, що кордон з Росією у нас не демаркований. "Делімітація кордону - є, а демаркації - немає. Делімітація - це нанесення на карті. А демаркація - це нанесення на місцевості. (...) У 2012 році Російська Федерації погодилася поставити лише один прикордонний знак на Чернігівщині, на стику кордонів України, Білорусі та Росії, і все - на цьому процес демаркації зупинився. Вже пізніше ми почали позначати державний кордон України в односторонньому порядку. Ставили інформаційні вказівники, знаки, попереджали людей про те, що тут проходить державний кордон. Росію процес демаркації спільного кордону ніколи не цікавив", - розповів голова Держприкордонслужби, наголосивши, що всі загрози відсутність демаркації ми "відчули" в 2014 році.

"Перші російські диверсійно-розвідувальні групи ввійшли в Україну саме контрабандними стежками", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Порошенко заявив, що Україна введе біометричний контроль на кордоні для всіх іноземців.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов за результатами засідання РНБО заявив, що Україна створить технічну інфраструктуру на всіх пунктах пропуску через держкордон для введення біометричного контролю до початку 2018 року.