Собчак має намір балотуватися в президенти РФ: Кремль вже відреагував на її рішення

19:15, 18 жовтня 2017
Світ
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За словами Ксенії Собчак, висунення на посаду президента «може і повинно стати корисним і для опозиції, і для всього суспільства».

У Кремлі вже прокоментували рішення журналістки / фото УНІАН

Російська телеведуча Ксенія Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії, які пройдуть 18 березня 2018 року - в четверту річницю анексії Криму.

Про це йдеться в її листі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Я Ксенія Собчак, мені 35 років, усе своє життя я живу та працюю в Росії, й мені не все одно, якою стане моя країна. Я відповідально ставлюся до будь-яких дій на громадській ниві, й, усвідомивши всі ризики та неймовірні складнощі такого завдання, я вирішила, що моя участь у президентських виборах дійсно може бути кроком на шляху до дуже необхідних нашій країні перетворень», - заявила вона.

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Собчак заявила, що не вважає правильним бойкот виборів «у разі відмови від реєстрації кандидатами відомих діячів опозиції й, звичайно, в першу чергу Олексія Навального». За її словами, відмова від участі в «підконтрольних, недосконалих, навіть нечесних виборах» не залишить «ніякого виходу, крім вуличного протистояння».

«Кажуть, що політика - мистецтво можливого, в нашому вивернутому навиворіт світі нам доведеться перевірити, чи можливо займатися політикою, чи всі шляхи для цього штучно й майстерно перекрито. Ця перевірка важлива не лише й не стільки для мене, вона важлива й для інших кандидатів, але більш того - для всіх громадян Росії. І для її майбутніх громадян. Я прошу вас про допомогу. Я сподіваюся та розраховую на неї. Ваша Ксенія Собчак - «Проти всіх», - заявила вона.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що Собчак повністю відповідає вимогам російської Конституції, що пред'являються до тих, хто хоче балотуватися на президентських виборах.

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Теги: #Собчак на виборах президента#вибори президента РФ 2018