Нардепи-прогульники: 8 депутатів були відсутні під час усіх голосувань в жовтні

У жовтні депутати взяли участь лише в 30% всіх голосувань. Найгірше брали участь у голосуваннях депутати “Відродження” та “Волі народу”, найкраще - депутати “Самопомочі”. Громадський рух "ЧЕСНО" проаналізував участь народних депутатів у голосуваннях за жовтень 2017 року.

У жовтні Верховна Рада працювала у сесійному залі 8 днів, провела 11 засідань, на яких відбулося 463 голосування. За даними офіційного сайту Верховної Ради, 10 депутатів жодного разу не проголосували, серед них 8 були відсутні під час усіх голосувань:

- Костянтин Жеваго (позафракційний) - один із десяти найбагатших людей України, власник і виконавчий директор групи компаній Ferrexpo, що за всю каденцію Верховної Ради взяв участь лише у 2% голосувань;

- Сергій Клюєв (позафракційний), якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук;

- В’ячеслав Константіновський (позафракційний), який у липні написав заяву про складання депутатського мандату;

- Євген Мураєв (позафракційний), який за всю каденцію Верховної Ради взяв участь лише у 3,1% голосувань і зайнятий переважно просуванням партійного проекту “За життя”;

- Олександр Онищенко (позафракційний) — нардеп-утікач, який переховується в Лондоні від кримінального переслідування щодо розкрадання майна “Укргазвидобування”;

- Дмитро Ярош (позафракційний), який за всю каденцію Верховної Ради взяв участь лише у 2,7% голосувань;

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- Євген Бакулін ("Опозиційний блок") — фігурант антикорупційних розслідувань;

Вадим Рабінович ("Опозиційний блок"), який за всю каденцію Верховної Ради взяв участь лише у 1,4% голосувань і зайнятий переважно просуванням партійного проекту “За життя”.

Майже всі ці депутати, крім Євгена Мураєва та Костянтина Жеваго, були відсутні також у вересні.

Зазначається, що у найбільшій кількості голосувань не брали участь народні обранці від фракцій “Відродження” (92,1%) та “Волі народу” (89,7%), у найменшій - депутати від “Самопомочі” (взяли участь у 57,2% голосувань).

Найчастіше депутати не беруть участь у голосуваннях, при цьому перебуваючи у сесійній залі. Зокрема, депутати від Радикальної партії Ляшка пропустили понад 80% голосувань, хоча були відсутніми лише під час 11,1% голосувань. Найбільше голосувань жовтня (47,6%) прогуляли депутати фракції “Відродження”.

Як повідомлялося, раніше КВУ нарахував 49 "мертвих душ" за сесію Ради.