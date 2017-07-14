КВУ нарахував 49 "мертвих душ" за поточну сесію Ради

Комітет виборців України нарахував 49 «мертвих душ» за поточну сесію ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Ми маємо підстави говорити, що у парламенті 6-го скликання є близько 50 так званих мертвих душ. Тобто парламентарі, які належним чином не працюють. Так, 49 народних депутатів пропустили більше ніж 50 сесійних засідань ВР 6 скликання. Якщо знайти спільний знаменник, ми можемо побачити, що в середньому під час сесії на засіданнях були присутні 335 народних депутата із 422», - сказав він.

Читайте такожКВУ назвав головних фінансових популістів у Раді

Найбільшу кількість засідань, за словами Кошеля, пропустили: Дмитро Добкін – 0 з 61 засідання, Михайло Добкін 4 з 61, Дмитро Ярош відвідав 1 засідання з 61, Андрій Білецький – 5 з 61, Семен Семенченко - 2 з 61.

Кошель також зазначив, що для аналізу відвідуваності брались результати письмової реєстрації депутатів у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко та лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропустили найбільше голосувань у ВР 6-го скликання.