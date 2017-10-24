СБУ пропонують перевірити джерела фінансування наметового містечка під Радою

17:04, 24 жовтня 2017
Політика
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За словами народного депутата Бригинця, регіонали-утікачі є законними власниками підприємств, що вкладають гроші в протестні акції. 

Наметове містечко під Радою / REUTERS

Народний депутат Олександр Бригинець планує звернутися до СБУ з проханням перевірити джерела фінансування наметового містечка під Верховною Радою та «іменних наметів» екс-регіоналів. Про це сам нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, черкаський екс-нардеп Олійник мимоволі розкрив для громади механізм фінансування Кремлем протестних акцій у Києві.

«За вказівкою з РФ підконтрольним росіянам чи біглим прихвостням-підприємствам надається команда фінансувати! І наївні учасники протестних процесів думають, що місцеві дяді-бізнесмени хороші люди, що підтримують народ, а насправді вони усвідомлено фінансують найбільш небезпечні (на їх думку) для держави процеси...», - написав Бригинець.

«На думку Кремля, Саакашвілі належить до таких небезпечних... Як завжди, помилились», - наголосив він.

«Однак, звернусь до СБУ з проханням перевірити джерела фінансуваня «іменних наметів» екс-ригів і інші витрати... Хоча, гадаю, вони вже це роблять...», - написав Бригинець.

За словами народного депутата, регіонали-утікачі є законними власниками підприємств, що вкладають гроші в протестні акції. І на його думку, конфіскувати ці підприємства незаконно, але і залишати їх в «руках ворога держави» є небезпечним.

«Як розрубати цей вузол і має вирішити РНБО, СБУ і ГПУ, а московська опозиція і їхні несвідомі прихильники в Україні кричатимуть, що це наступ на бізнес. Собаки гавкатимуть, а караван йтиме!», - зазначив Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що наметове містечко перед Верховною Радою профінансував колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. 

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