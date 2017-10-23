Аваков звинуватив екс-регіоналів у фінансуванні мітингу під Радою
Аваков стверджує, що екс-нардеп від "Партії регіонів" Володимир Олійник "фінансує намет" біля Верховної Ради.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що наметове містечко перед Верховною Радою профінансував колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.
Про це повідомили у Департаменті комунікації МВС України з посиланням на главу відомства.
«Олійник – біглий депутат Партії регіонів, що має зв’язок з ОПГ «Торпеда», повідомив, що профінансував наметове містечко перед Верховною Радою. Тепер, сподіваюся, всім стало зрозуміло, за чиї гроші «банкет», витканий з провокацій, розпуску парламенту, Нацгвардії, СБУ та дурнуватих ультиматумів», – зазначив міністр.
Він наголосив, що правоохоронці будуть блокувати всі конфлікти, які провокують активісти. «Я сподіваюся, що громадяни згодом розберуться, хто за які цінності там стоїть», - підкреслив Аваков.
Глава МВС додав, що до забезпечення безпеки в урядовому кварталі столиці залучено 3,5 тисячі правоохоронців, серед них працівники Національної поліції і Національної гвардії.
Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
2 жовтня Аваков повідомив, що правоохоронці 1 жовтня затримали злочинну групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні і пов'язана з екс-«регіоналами». «Люди входять до ОПГ «Торпеди», яка основну роботу веде в Черкаській області, орієнтовано входять до впливу в минулому народних депутатів з Партії регіонів - Володимира Олійника та Сергія Тулуба. Слідством задокументовані контакти цих осіб, виконавців, з цими двома особами, які перебувають на території РФ», - зазначив тоді міністр.
Інтерв'ю з Олійником вийшло в ефірі радіо "Говорить Москва", в рубриці "Своя правда" 20 жовтня.
У радіопрограмі, на запитання ведучого, чи гарна новина про те, що біля Ради знову зібралися люди, Олійник відповів, що фінансує одну палатку там.
"Там стоїть одна моя палатка, я її фінансую, там черкащани, яких я добре знаю, вони звернулися до мене за допомогою", - сказав колишній регіонал.
На уточнююче питання журналіста, що означає "фінансую", він відповів, що є певні витрати, пов'язані "з утриманням, харчуванням та іншими потребами", які він оплачує.
"Є певні витрати на утримання, харчування, допомогу сім'ям ... я їх в цьому плані підтримую", - уточнив Олійник.
На цьому моменті, фрагмент радіо-інтерв'ю, надане Аваковим, закінчується. Однак, у запису на сайті радіо, Олійник далі уточнив, що він проти мітингів в Україні.
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"Щодо того, добре це чи погано, що в Україні знову вийшли люди, то скажу, що погано. Тому що Україна повинна бути стабільною і впевненою державою. А подібні революції, які приведуть, може бути, не дай бог, до розпаду і до громадянської війни всередині України - це погано ", - додав екс-нардеп.
Також він додав, що не вірить в те, що в Україні буде новий Майдан, оскільки в 2014 році його "фінансували американці" і без міжнародної підтримки нова революція, на його думку, неможлива.
"У 2014 році скільки було міжнародних консулів. В тому числі Маккейн. Я його особисто бачив. Це було втручання у внутрішні справи України. Без міжнародної підтримки такого Майдану, який був у 2014 році - не буде. Але бунт буде однозначно", - сказав Олійник.
Раніше, на своїй сторінці в Facebook він написав, що фінансує намет під Радою і робить це "як громадянин України".
"Це не підтримка Саакашвілі, а підтримка групи людей з Черкашини, яких я добре знаю. Вони пройшли всі стадії української кризи, і на власній шкурі відчули принади нинішнього правління за принципом:" За що боролися... ". Я роблю це як громадянин України" , - написав він.
Як відомо, в 2014 році Генпрокуратура оголосила в розшук екс-депутатаВолодимира Олійника.
Олійник був одним із співавторів "диктаторських законів" 16 січня, голосування за які викликали загострення на Майдані. У грудні 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила Олійнику про підозру в організації незаконного голосування в парламенті за закони "16 січня". Він був оголошений в розшук.