Собчак заявила, що її не можна судити за слова про український Крим

Телеведуча Ксенія Собчак, яка оголосила про намір брати участь у виборах президента РФ у 2018 році, заявила, що її не можна судити за слова про Крим.

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"У законі сказано, що підсудні заклики до відділення або порушення територіальної цілісності. У законі немає жодного слова про констатацію факту й навіть про висловлення своєї думки, що не збігається з державною", - сказала Собчак РІА Новости.

На думку деяких експертів, її висловлювання - лише прояв свободи слова, інші зазначають, що судова практика з подібним висловлюванням вже є й Собчак можуть притягнути до відповідальності у тому випадку, якщо в її словах знайдуть ознаки сепаратизму.

Раніше російська телеведуча Ксенія Собчак заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український.

"Я відповім прямо те, що дійсно думаю на цю тему, я не буду ухилятися від цього питання. З точки зору міжнародного права Крим - український. Крапка. Далі давайте розмовляти", - сказала вона.