Під Радою не бійці батальйону "Донбас", а "тітушки" Семенченка - полковник ЗСУ

Полковник Збройних сил України В’ячеслав Власенко заявив, що під Верховною Радою перебувають проплачені особи, у тому числі з десяток колишніх бійців батальйону "Донбас".

Про це командир батальйону ЗСУ "Донбас-Україна", відомий також за позивним "Філін", заявив на прес-конференції у Києві, передає "Українська правда".

"Ніякий це не батальйон "Донбас". Це "тітушки", які носять такі самі "соколи" і використовують у своїх інтересах", – заявив Власенко.

Він закликав владу заборонити використовувати атрибути і шеврон батальйону "Донбас" для персональних цілей. Зі слів полковника, цим займається народний депутат Семен Семенченко.

"Люди, які жодного відношення не мають до батальйону "Донбас", зараз носять ці шеврони і цю відзнаку. Це "тітушки", які використовуються для вирішення бізнес-питань, бандитських питань і так далі. Я маю на увазі тих людей, які зараз перебувають під Верховною Радою", – обурився Власенко.

За його словами, це люди без совісті, які прагнуть збагачення і влади.

"Починаючи з 2014 року "ряжені" беруть участь в акціях, які розхитують країну політично й економічно. Все це в умовах бойових дій. Це виключно на користь країни-агресора Російської Федерації", – сказав полковник ЗСУ.

"На чолі з депутатом Семеном Семенченком вони брали участь в "акціях" із боротьби з бурштиновим бізнесом – насправді виявилося, що вони хочуть забрати собі шматок цього бізнесу. Були акції нібито захисту аграріїв – насправді, це робилося за гроші однієї сторони конфлікту. Акції, які проводилися на кримському перешийку під девізо звільнення Криму, – насправді це був звичайний піар", – додав він.

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"Сьогодні ми цих людей бачимо під Верховною Радою. Вони намагалися показати нам це як третій Майдан. Мені дуже неприємно, що ця акція взагалі може порівнюватися з Майданом. На Майдани люди підіймалися за власною волею, вони йшли боротися за своє право нормально жити в Україні", – зазначив Власенко.

"А коли проплачені "тітушки", які заробляють по 8 тисяч гривень плюс додаткові умови перебування там, перебувають у наметах – мені це зрозуміти важко", – заявив полковник.

За його словами, біля Верховної Ради перебуває небагато людей – і "всі вони проплачені".

"Я згоден, там перебувають близько 10 бійців батальйону "Донбас", які колись брали участь у бойових діях. Я їх не засуджую. Дуже важко протидіяти Семенченку, бо дуже красиво він вміє говорити і перетягувати на свій бік. Але час усе розставляє на свої місця – і ці люди з часом розберуться, хто є хто. Ті ж, хто перебуває там за гроші, – мені соромно, що вони українці, що в такий нелегкий для України час вони намагаються розхитувати ситуацію", – сказав Власенко.

На тлі того, що народ згуртувався, сказав він, "є сили на чолі із Семенченком, які намагаютья розхитувати і працювати на ворога". За словами Власенка, ці люди – "провокатори".

Він нагадав, що "Донбас" створили навесні 2014 року для боротьби за "донецьку землю", згодом батальйон отримав державний статус у Національній гвардії – і його продовженням тепер є 46-й батальйон спецпризначення ЗСУ "Донбас – Україна".