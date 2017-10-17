Сутички під Радою: у МВС заявили про виявлення в гаражі соратника Семенченка арсеналу зброї і "відморозків"

Співробітниками Національної поліції і Служби безпеки в ході проведення обшуків в одному з гаражів виявлено арсенал зброї. Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

За його словами, громадянин пов'язаний з Костянтином Гришиним (нардеп Семен Семенченко). "Увага! Сьогодні, в рамках кримінального провадження та проведення оперативно-слідчих заходів співробітники НПУ і СБУ провели обшук у гаражі громадянина, який має безпосереднє відношення до формування Костянтина Гришина. В ході обшуку вилучено арсенал зброї", - написав Шкіряк. В ході обшуків було виявлено автомат АКС, 5 бойових гранат РГД-5, цинковий ящик патронів калібру 5,45 мм.

Раніше в ефірі "112 Україна" він заявив, що організатори акції протесту під Верховною Радою планували провокації.

"Озвучена мною раніше інформація знайшла своє підтвердження. Безумовно, цієй гоп-компанії і цим відморозкам Саакашвілі і Гришину і в голову не приходило проводити мирні акції протесту. Вони відразу були налаштовані на провокації і силове протистояння з правоохоронцями", – сказав він.

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За словами Шкіряка, правоохоронці діють максимально коректно".

"Правоохоронці діють максимально коректно, щоб уникнути зіткнень, оскільки ми усвідомлюємо, що саме це і потрібно сьогодні проросійським провокаторам. Я свідомо кажу "проросійським", бо все, що роблять люди, що провокують сутички під ВР, свідомо або в темну сьогодні використовується нашим ворогом. Безумовно, це буде топ-новиною на пропагандистських каналах", – сказав Шкіряк.