Суд дозволив екс-нардепу Мартиненку виїжджати за межі Києва

Солом'янський райсуд Києва дозволив екс-нардепу Миколі Мартиненку вільно пересуватися Києвом та Київською областю. Ухвала була затверджена 19 червня, повідомляють "Наші гроші".

Захисники політика надали суду три довідки для підтвердження необхідності його виїзду за межі столиці.

Перша з них про те, що його дочка займається верховою їздою у Гостомелі та Мартиненко супроводжує її на заняття. У другій йдеться, що екс-депутат Мартиненко є співзасновником ТОВ "Вортекс", яке володіє будинком у с. Глібівка Вишгородського району, де проживає його сім'я. Також до суду передали лист від заступника голови центрального штабу партії "Народний фронт" Олени Ледовських, яка називає Мартиненка активним членом партії, який потребує часто виїжджати за межі Києва.

Також захист колишнього народного обранця просив скасувати заборону на спілкування із іншими фігурантами справи та представниками понад 20 компаній, що проходять по справі, однак у цьому проханні юристам Мартиненка відмовили.

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Як відомо, 12 квітня, Апеляційний суд Києва залишив без змін попереднє рішення суду щодо взяття екс-нардепа Миколи Мартиненка на поруки народними депутатами.

Нагадаємо, прокурори САП просили суд змінити запобіжний захід Мартиненку у вигляді утримання під вартою строком 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 300 мільйонів гривень. 26 квітня САП оскаржила запобіжний захід Мартиненку.

Як повідомлялося, 20 квітня детективи НАБУ затримали екс-нардепа та екс-голову комітету парламенту з питань ПЕК Миколу Мартиненка. НАБУ оголосило йому підозру в розтраті коштів ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн доларів. Солом'янський райсуд Києва 22 квітня відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів. Термін поручительства визначений на 2 місяці і триватиме до 20 червня 2017 року.

Крім того, Солом'янський районний суд Києва відпустив ще одного фігуранта "справи Мартиненка" - першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Перелому під особисту поруку народних депутатів.