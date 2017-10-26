Сутички під Радою: нападник на поліцейського живе у Межигір'ї (відео)

Печерський районний суд арештував Петра Олійника, причетного до побиття поліцейського біля Ради, на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомили у прес-службі МВС.

17 жовтня під час сутички біля ВРУ постраждав спецпризначенець із Кропивницького. Тоді група осіб зірвала захисну амуніцію, накинулася з кулаками на правоохоронця, а коли він впав – били його ногами.

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За фактом побиття поліцейського слідчі Печерського УП розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"У рамках розслідування було встановлено причетність до побиття поліцейського Олійника Петра Леонідовича. З’ясувалося, що чоловік із лютого 2014 року живе у президентській резиденції у Межигір’ї. Саме там, у кабінеті Януковича, слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 ККУ", - йдеться у повідомленні.

Печерський районний суд арештував Петра Олійника на 60 діб без права внесення застави.