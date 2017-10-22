У сутичках під Верховною Радою постраждав поліцейський

Сьогодні в результаті зіткнень біля будівлі Верховної Ради між правоохоронцями та активістами постраждав поліцейський. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва в Facebook.

"Потерпілому, у якого травма голови, надають медичну допомогу. Правопорушник був затриманий і його доставлять в управління поліції", - йдеться в повідомленні.

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Відзначено, що сьогодні невідомий намагався пронести намет на територію містечка мітингувальників, після чого почалася сутичка з поліцією. Попередньо, чоловік вдарив поліцейського по голові, після чого він втратив свідомість. Потерпілим виявився працівник Подільського управління поліції. Лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму.

Чоловіка, який напав на правоохоронця затримали для встановлення всіх обставин.

"Дана подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Зараз проводиться перевірка для встановлення особи затриманого та обставин правопорушення, за результатами якої буде дана правова кваліфікація події", - підсумували в поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під Радою виникла бійка: поліція не пропускала на мітинг машину з звукоапаратурою. Пізніше протестувальникам дозволили перенести вукоаппаратуру самостійно.