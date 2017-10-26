Україна і ЄС схвалять у 2018 році новий Порядок денний асоціації

Євросоюз готується до перегляду документів, що визначають план реформ у країнах-партнерах, включаючи Україну. Про це заявив у виступі на Форумі громадянського суспільства СхП Йоханнес Хан, єврокомісар з питань сусідства та переговорів про розширення, повідомляє ЄвроПравда.

Читайте такожВ ЄС назвали чотири основні умови для ефективного впровадження Угоди про асоціацію За словами комісара, наразі готується перегляд Порядку денного асоціації (ПДА) – двостороннього документа, який визначає план реформ для виконання Угоди про асоціацію – для України, Грузії та Молдови.

Хан очікує, що ближчим часом буде схвалений ПДА для Грузії і Молдови. У цих країнах діють трирічні плани, дія яких спливає в 2017 році.

Останній ПДА для України було схвалено Радою асоціації у березні 2015 року. "В 2018 році відбудеться перегляд Порядку денного асоціації Україна-ЄС", - заявив єврокомісар.

Наразі Україна проводить виконання європейських реформ за внутрішніми планами, затвердженими на базі Угоди про асоціацію. 25 жовтня був схвалений оновлений внутрішній план.