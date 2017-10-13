Нідерланди хочуть скасувати закон про референдум, за яким голосували проти асоціації України

Нова правляча коаліція в Нідерландах хоче відмовитися від голландського закону від 2015 року, який дозволяє проводити референдуми щодо новоухвалених законів. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання De Volkskrant.

З липня 2015 року в Нідерландах діє закон про консультативний референдум. Він дає громадянам винести на референдум прийняті в парламенті законопроекти. Для цього треба зібрати 300 000 підписів протягом певного часу.

Громадяни висловлюються за або проти закону, і уряд вирішує, як вчинити з документом. За цим законом було проведено один референдум - щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

Він доставив масу проблем, як тодішньому голландському уряду на чолі з Марком Рютте, так і ЄС.

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Незважаючи на консультаційний статус, попередній уряд не захотів йти проти волі виборців, які проголосували проти ратифікації.

У підсумку в грудні 2016 року було ухвалено додаткове рішення з 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Вони не змінюють угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті.

Один з ініціаторів того референдуму Тьєрі Боде вже заявив, що його партія "Форум за демократію" зробить все, щоб зберегти цей закон, "включаючи організацію референдуму щодо скасування референдуму".

Нагадаємо, що новий уряд Нідерландів знову очолив Рютте, переговори про формування коаліції у Нідерландах тривали 208 днів.