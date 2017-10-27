Порошенко: Німеччина підтвердила готовність надати медичну допомогу Умерову

Офіс федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель підтвердив готовність до надання необхідної медичної допомоги заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив в ході зустрічі з заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чійгозом.

«Як символ міжнародної солідарності, от щойно мені принесли повідомлення. Ви знаєте, що наші німецькі друзі і партнери пропонували напряму в Криму, щоб надати необхідне лікування Ільмі. Вони (окупаційна влада) знущалися і не відпускали Ільмі», - сказав Порошенко.

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За його словами, він отримав повідомлення, що офіс канцлера Меркель підтверджує готовність до надання необхідної допомоги.

Як відомо, Умеров, який народився в 1957 році, страждає на ішемічну хворобу серця, цукровий діабет і хворобу Паркінсона.