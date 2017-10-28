Волкер про росіян-миротворців на Донбасі: "Я не можу це уявити"
Як зазначає Найєм, для Волкера критично важливо, щоб миротворча місія була воєнізованою, а не просто моніторинговою
Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що росіяни не можуть брати участі в миротворчій місії на Донбасі.
Про це він сказав під час зустрічі з українськими нардепами, пише у Facebook нардеп від БПП Мустафа Найєм.
На запитання, чи можливо участь росіян у якості миротворців на Донбасі, Волкер відповів: "Я не можу це уявити".
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Як зазначає Найєм, для Волкера критично важливо, щоб миротворча місія була воєнізованою, а не просто моніторинговою, та діяла на ділянці українсько-російського кордону, яка зараз непідконтрольна Україні.
Як повідомлялося, Волкер вважає, що Резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.