Волкер про росіян-миротворців на Донбасі: "Я не можу це уявити"

16:00, 28 жовтня 2017
Політика
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Як зазначає Найєм, для Волкера критично важливо, щоб миротворча місія була воєнізованою, а не просто моніторинговою

фото УНІАН

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що росіяни не можуть брати участі в миротворчій місії на Донбасі.

Про це він сказав під час зустрічі з українськими нардепами, пише у Facebook нардеп від БПП Мустафа Найєм.

На запитання, чи можливо участь росіян у якості миротворців на Донбасі, Волкер відповів: "Я не можу це уявити".

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Як зазначає Найєм, для Волкера критично важливо, щоб миротворча місія була воєнізованою, а не просто моніторинговою, та діяла на ділянці українсько-російського кордону, яка зараз непідконтрольна Україні.

Як повідомлялося, Волкер вважає, що Резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

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Теги: #миротворча місія на Донбасі#Росія на Донбасі#російські миротворці на Донбасі