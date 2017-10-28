Волкер вважає, що резолюція ООН щодо розміщення миротворців на Донбасі може бути підготовлена до кінця року - депутат

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що резолюція ООН щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі може бути підготовлена до кінця поточного року.

Про це народний депутат Андрій Тетерук (фракція «Народний фронт») написав у Facebook після зустрічі парламентаріїв з Волкером.

Тетерук зазначив, що на сьогоднішній зустрічі спецпредставник США повідомив про хід перемовин з РФ щодо врегулювання ситуації як на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, так і відповів на питання щодо анексованого Криму.

«Не є можливим розкривати деталі, але зосереджусь на самому важливому, що буде цікавим всім. По-перше, коли б не повернулись українські території (через рік або п’ять років), США будуть допомагати Україні в їх поверненні, а Крим ніколи не буде визнаний російським.

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По-друге, на його особисту думку, Резолюція ООН щодо миротворчої місії може бути готовою до кінця поточного року (розміщення на всій тимчасово окупованій території на сході країни).

По-третє, Росією, яка сподівалась, що Україна не буде здатна вести перемовини і дотримуватись своїх домовленостей, не зроблено нічого в процесі припинення вогню і початку виконання Мінських домовленостей. Тож зараз черга Росії робити свої кроки», - написав Тетерук.

Також він додав, що йшлося про те, що США продовжать чинити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з України.