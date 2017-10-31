Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв захищати «співвітчизників» в Україні і Балтії. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав, виступаючи на конференції закордонних російських співвітчизників «Сторіччя Російської революції: єднання заради майбутнього».

Він зазначив, що акції «Георгіївська стрічка» і «Безсмертний полк» за кордоном збирають десятки тисяч російських співвітчизників і таке «єднання не всім до душі».

«Робляться спроби очорнити діяльність співвітчизників, внести розкол в їх ряди, відірвати від Росії. А в ряді держав, зокрема в Україні, країнах Балтії не припиняється їх пряма дискримінація», - сказав Лавров.

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За його словами, МЗС РФ, російські посольства і консульства послідовно захищають права співвітчизників.

«На нашу допомогу і підтримку можете завжди розраховувати. У нас на особливому контролі збереження позицій російської мови, зокрема й в системі освіти у відповідних країнах», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Лавров оголосив любителів «георгіївської» стрічки в Україні російськими співвітчизниками.

«Ми повністю солідарні з нашими співвітчизниками за кордоном, всіляко відстоюватимемо їх права, особливо в ситуаціях, коли просте носіння «георгіївською» стрічки 22 червня в деяких країнах оголошено кримінальним злочином», - сказав Лавров.

29 серпня 2016 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова захищати російських співвітчизників за кордоном «від утисків з боку місцевої влади», як у Південній Осетії і Криму.

Він заявив, що багато російських співвітчизників виявилися за кордоном не з власної волі.