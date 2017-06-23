Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив любителів «георгіївської» стрічки в Україні російськими співвітчизниками і має намір відстоювати їхні права.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на засіданні урядової комісії у справах співвітчизників за кордоном.

«Ми повністю солідарні з нашими співвітчизниками за кордоном, будемо всіляко відстоювати їх права, особливо в ситуаціях, коли просте носіння «георгіївської» стрічки 22 червня в деяких країнах оголошено кримінальним злочином», - сказав Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону виготовлення та пропаганди «георгіївської» стрічки.

16 травня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки».

Кодекс доповнено новою статтею 173, яка передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією «георгіївської» (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення, за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки або її зображення.

За ті самі повторні дії передбачено накладення штрафу в розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

21 травня Порошенко заявив, що відразу після отримання з парламенту підпише цей закон. «Закон про заборону «георгіївських» стрічок я теж підпишу щойно він надійде до мене з Верховної Ради. Чому? Тому що це не символіка Другої світової, ця символіка - символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів щодня і щоночі, і прямо зараз, поки ми тут, вони ціляться в українських воїнів», - підкреслив він.

26 травня закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій. Документ набув чинності з 15 червня.