У Криму окупаційна влада повністю перекрила рух через адмінкордон





У ніч на 1 листопада, 1:30, окупаційні служби, які перебувають на території анексованого Криму, повністю припинили рух транспортних засобів і пішоходів через адміністративний кордон з тимчасово окупованих півостровом. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Причини таких дій не відомі, оскільки з півострова людей також не пропускають", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

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Зазначається, що за досить низького пасажиро-транспортного потоку накопичень автомобілів і черг громадян станом на 8 годину ранку не було.

"У зв'язку з такою ситуацією, що виникла перед контрольними пунктами "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка", Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію і утриматися від поїздок", - підкреслили в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляє, що Російська Федерація в окупованому Криму активно здійснює політику витіснення корінного народу півострова.