РФ в окупованому Криму активно витісняє корінний народ півострова - Джемілєв

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляє, що Російська Федерація в окупованому Криму активно здійснює політику витіснення корінного народу півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу щодо проекту резолюції Генасамблеї ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)».

«У Криму йдуть не тільки грубі порушення прав людини, там зневажаються всі норми Женевської конвенції (від 12 серпня 1949 року - УНІАН) про статус окупованих територій. Відбувається витіснення корінного народу... і заселення Криму, як вони висловлюються, природними росіянами», - заявив Джемілєв.

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«За офіційними даними так званої республіки Крим, зараз завезено на територію Криму близько 250 тисяч так званих ватників з Донбасу і Луганська і ще приблизно стільки ж росіян з території Російської Федерації, і одночасно відбувається витіснення всього корінного народу, проукраїнськи налаштованого населення», - наголосив Джемілєв.

За його словами, у Криму в результаті окупації завдано шкоди екології. «Ґрунтові води опустилися на 17 м і вже відбувається засолення землі. Для відновлення цієї території знадобляться мільярди і мільярди доларів», - сказав уповноважений президента.

«Тому ми зараз розраховуємо на мобілізацію світової спільноти з тим, щоб цю країну-агресора поставити в ізоляцію і змусити її рахуватися з міжнародними нормами», - додав Джемілєв.