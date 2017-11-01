Дешевий піар, а не спецоперація: Портнов стверджує, що Каськів сам прилетів в Україну

10:53, 01 листопада 2017
Політика
325 0

Колишній чиновник заявив, що Каськів кілька місяців тому письмово попросив у панамської влади про свою добровільну екстрадицію до України.

Каськів нібито сам приїхав в Україну / фото facebook.com/LlutsenkoYuri

Колишній перший заступник голови Адміністрації президента України Андрій Портнов стверджує, що екс-голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владислав Каськів сам прилетів до Києва. Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Генеральна прокуратура повідомила про успішну спецоперацію ГПУ і СБУ щодо Владислава Каськіва, який перебував у Панамі, назвавши це першим випадком екстрадиції і заявивши, що вони попереджали, що ніхто і ніде не сховається", - зазначив Портнов.

Читайте такожСкандального Каськіва повернули із Панами в Україну

"М'яко кажучи, це дешевий піар, а не спецоперація. Каськів кілька місяців тому письмово попросив у панамської влади про свою добровільну екстрадицію до України, доводив панамському суду, що йому нема чого приховувати, а потім ще й купив авіаквиток за свій рахунок. Вчора він вільно переміщався в аеропорту Амстердама і вночі прилетів до Києва, заздалегідь повідомивши про це українським слідчим"- додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Каськіва екстрадовано з Панами до України.

Каськів займав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України в 2010-2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила в Панаму клопотання про екстрадицію Каськіва.

Суд у Панамі обрав екс-главі Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. і обмежив його пересування у столиці.

3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу і вийшов з в'язниці в Панамі. Він повинен був залишатися на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами цієї країни питання про його екстрадицію на батьківщину.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Повернення Каськіва до України
Теги: #ГПУ#екстрадиція Каськіва#повернення Каськіва із Панами#Каськів в Україні