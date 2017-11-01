Дешевий піар, а не спецоперація: Портнов стверджує, що Каськів сам прилетів в Україну

Колишній перший заступник голови Адміністрації президента України Андрій Портнов стверджує, що екс-голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владислав Каськів сам прилетів до Києва. Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Генеральна прокуратура повідомила про успішну спецоперацію ГПУ і СБУ щодо Владислава Каськіва, який перебував у Панамі, назвавши це першим випадком екстрадиції і заявивши, що вони попереджали, що ніхто і ніде не сховається", - зазначив Портнов.

Читайте такожСкандального Каськіва повернули із Панами в Україну

"М'яко кажучи, це дешевий піар, а не спецоперація. Каськів кілька місяців тому письмово попросив у панамської влади про свою добровільну екстрадицію до України, доводив панамському суду, що йому нема чого приховувати, а потім ще й купив авіаквиток за свій рахунок. Вчора він вільно переміщався в аеропорту Амстердама і вночі прилетів до Києва, заздалегідь повідомивши про це українським слідчим"- додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Каськіва екстрадовано з Панами до України.

Каськів займав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України в 2010-2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила в Панаму клопотання про екстрадицію Каськіва.

Суд у Панамі обрав екс-главі Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. і обмежив його пересування у столиці.

3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу і вийшов з в'язниці в Панамі. Він повинен був залишатися на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами цієї країни питання про його екстрадицію на батьківщину.