Панама відмовила Каськіву у статусі політбіженця

Колишній керівник Державного агентства з питань залучення інвестиції часів президента Януковича Владислав Каськів не отримав у Панамі статусу політичного біженця.

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"Влада Панами відмовила Каськіву в статусі політичного біженця. Це ще не фінал, але значний крок вперед", - написав у Facebook заступник генпрокурора Євген Єнін.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010 – 2014 роках.

18 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

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За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

Суд у Панамі обрав екс-голові Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. та обмежив його пересування містом Панама.

3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу та вийшов із в’язниці в Панамі. Він залишатиметься на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами Панами питання щодо його екстрадиції до України.