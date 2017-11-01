Холодницький запевняє, що у справі сина Авакова немає політики

У справі сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра немає політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Сподіваюся, що суд при обранні запобіжного заходу і при проведенні досудового розслідування визначить, хто є винний, і в цьому провадженні буде поставлено крапку. Жодного політичного підтексту не може й бути. Слідчі дії були сплановані і були проведені тоді, коли були погоджені всі деталі цієї операції», - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшук у квартирі сина Авакова.

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Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб в рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та приватна особа. Екс-заступнику міністра внутрішніх справ і приватній особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Третього затриманого доправили до Києва для вручення підозри.

Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр.

Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів». «Не повинні мати політичних інтересів і позицій піару. Вони повинні бути органом юриспруденції – найвищої суворості і відповідності Закону, а не застосовувати метод натяжок і припущень, як у випадку з моєю сім‘єю, - на догоду чиїхось політичних інтересів», - зазначив міністр.

Водночас станом на ранок 1 листопада до Солом'янського райсуду Києва ще не надійшло клопотання САП про обрання запобіжного заходу Авакову-молодшому.