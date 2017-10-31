МВС про затримання сина Авакова: НАБУ займається політикою, це спроби реставрації системи "договорняків"

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що дії Національного антикорупційного бюро є політичними, а не юридично обґрунтованими.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації МВС України.

«Міністерство внутрішніх справ констатує, що в Україні продовжується гібридна війна, спрямована на дискредитацію політиків та посадових осіб, які твердо стоять на позиції реформування та оздоровлення державних інститутів, зокрема правоохоронної системи», - йдеться в повідомленні.

«Сьогодні приводом для нової хвилі інформаційної кампанії стосовно начебто зловживань, допущених під час процедури закупівлі тактичних рюкзаків для потреб АТО в 2015 році, стало проведення слідчих дій у помешканнях колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина голови відомства (йдеться про сина МВС України Арсена Авакова- УНІАН)», - додали в МВС.

В Департаменті комунікації МВС підкреслили, що «протягом всього часу роботи на посаді Міністра внутрішніх справ України, щодо Міністра, членів його родини та найближчих колег поширюється недостовірна інформація, спрямована на дискредитацію Арсена Авакова як політика та нівелювання заходів, що вживаються МВС для осучаснення та оздоровлення правоохоронної і судової системи та захисту Держави від російської гібридної агресії».

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«Цілком очевидно, що за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили, наміром яких є реставрація старої корумпованій системи «кришування» та «договорняків», - сказано в повідомленні.

«Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’явилася інформація, що НАБУ проводить обшук у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра.

За інформацією НАБУ, обшуки тривають у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014-го - на початку 2015 року.

В лютому 2015 року МВС уклало договори з ТОВ «Дніпровенд» на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 млн грн та ФОП «Плигачов» на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

У червні 2015 року вийшло журналістське розслідування про те, що рюкзаки придбано через підприємства, підконтрольні Авакову.

Кримінальне провадження щодо порушень при закупівлі рюкзаків для МВС було відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року. Тодішній генпрокурор Віктор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу НАБУ.

Навесні 2016 року НАБУ в рамках досудового розслідування отримало доступ до банківських рахунків компанії-постачальника тактичних рюкзаків для МВС «Дніпровенд», яку пов’язують із сином Авакова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МВС за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату майна при закупівлі 6 тис. рюкзаків для потреб бійців у зоні АТО.

В лютому минулого року з’явилося відео з прихованої камери, на якому видно, як син Авакова нібито домовлявся з екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

Раніше повідомлялося, що фірма-постачальник тактичних рюкзаків для МВС пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина Авакова.