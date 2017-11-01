На окупованих територіях Донбасу діють центри з організації терактів - Матіос

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей діють центри з організації терористичних актів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу сьогодні в Києві.

Читайте такожСпецслужби РФ планували замахи на 1600 правоохоронців і вищих держчиновників України - Матіос "Можу стверджувати, що на території Донецької та Луганської областей, неконтрольованих територій, діють спеціальні центри, які координуються кадровими офіцерами спецслужб (Росії), прізвища, конкретними даними цих людей слідство володіє. Діють ці спеціальні центри, які поставили терористичні акти на потік. Допомога у виконанні цих актів надавала досить значна кількість громадян, які проживають на території нашої держави в різних областях", - сказав Матіос.

За словами військового прокурора, мотиви таких дій будуть встановлюватися. "Зараз йде робота над тим, щоб цих людей затримати", - додав Матіос.

"Слідство, всі теракти відносно полковника (Максима) Шаповала, (Олександра) Хараберюша і, окрім вбивства (Павла) Шеремета, процесуальне керівництво або розслідування здійснюють слідчі військової прокуратури і СБУ - ми впритул наблизилися до реальних людей, які поставили терористичні акти на потік", - сказав також Матіос.