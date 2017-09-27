У ЗСУ заявили про затримання диверсантів напередодні вибухів під Вінницею

Диверсійна група могла доправити на безпілотнику підривний пристрій, який і став причиною вибухів на складах боєприпасів під Калинівкою Вінницької області. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра.

За його словами, після отримання розвідданих з 25 числа у Вінницькій області під видом антитерористичних навчань були проведені обшуки й переслідування диверсійних груп.

Читайте такожСтовп полум'я й диму: опубліковано нове відео потужних вибухів на складі під Вінницею

"І два дні проходили пошуки і ведення цих груп. Основна маса була визначена, їхні цілі - й були затримані. Основна маса, але не всі. Тому одна група і змогла доправити на безпілотнику підривний пристрій", - йдеться у повідомленні Місюри.

"Постові доповіли про звук у небі, потім почалися підриви снарядів, які стояли на вулиці. Це підтверджено - працював безпілотник, і це терористичний акт", - додав він.

Також Місюра запевнив, що снаряди у підземних бункерах не постраждали, а розриваються танкові снаряди і 120-мм міни, які були на вулиці.

Як повідомляв УНІАН, військова прокуратура кваліфікувала пожежу та вибухи на складі з боєприпасами поблизу Калинівки Вінницької області як диверсію.