НАЗК не виявило в e-деклараціях посадовців ознак незаконного збагачення
Станом на кінець жовтня НАЗК не виявило е-декларацій посадовців з ознаками незаконного збагачення.
Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведених перевірок не виявило електронних декларацій посадовців з ознаками незаконного збагачення.
Про це йдеться в офіційній відповіді НАЗК аналітику ГО "Антикорупційний штаб" Антону Марчуку, передє Економічна правда.
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"Кількість декларацій, у яких за результатами повної перевірки виявлено ознаки незаконного збагачення та висновки щодо яких направлено до правоохоронних органів, станом на 31 жовтня - нуль", - йдеться у відповіді агентства.
НАЗК розпочало 524 повних перевірки, завершило - 81. В семи деклараціях вказана недостовірна інформація.
Раніше УНІАН повідомляв, що на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції схвалено проект закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки». Зазначається, що проект було розроблено на виконання Антикорупційної стратегії на 2015 – 2017 роки.