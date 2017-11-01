НАЗК не виявило в e-деклараціях посадовців ознак незаконного збагачення

14:16, 01 листопада 2017
Політика
1095 0

Станом на кінець жовтня НАЗК не виявило е-декларацій посадовців з ознаками незаконного збагачення.

У НАЗК поки не знайшли порушень в е-деклараціях / nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведених перевірок не виявило електронних декларацій посадовців з ознаками незаконного збагачення.

Про це йдеться в офіційній відповіді НАЗК аналітику ГО "Антикорупційний штаб" Антону Марчуку, передє Економічна правда.

Читайте такожУ НАЗК пообіцяли перевірити півмільйонний виграш Ляшка в лотерею

"Кількість декларацій, у яких за результатами повної перевірки виявлено ознаки незаконного збагачення та висновки щодо яких направлено до правоохоронних органів, станом на 31 жовтня - нуль", - йдеться у відповіді агентства.

НАЗК розпочало 524 повних перевірки, завершило - 81. В семи деклараціях вказана недостовірна інформація.

Раніше УНІАН повідомляв, що на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції схвалено проект закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки». Зазначається, що проект було розроблено на виконання Антикорупційної стратегії на 2015 – 2017 роки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #перевірка е-декларацій#НАЗК перевіряє декларації#е-декларації посадовців