У НАЗК затвердили антикорупційну стратегію на 2018 – 2020 роки

17:39, 29 вересня 2017
Політика
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Стратегія завершує процес створення необхідної законодавчої основи для вироблення і реалізації ефективної державної антикорупційної політики 

НАЗК затвердило нову антикорупційну стратегію / фото nazk.gov.ua

На засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції схвалено проект закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки».

Як йдеться на сторінці НАЗК у Facebook, проект було розроблено на виконання Антикорупційної стратегії на 2015 – 2017 роки.

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«Він завершує процес створення необхідної законодавчої основи для вироблення і реалізації ефективної державної антикорупційної політики на основі імплементації міжнародних стандартів, завершення формування ефективної системи органів по боротьбі з корупцією, чітке розмежування повноважень між ними, посилення їх незалежності та неупередженості, забезпечення залучення широкого кола представників громадянського суспільства до процесів боротьби з корупцією на всіх рівнях», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #корупція в Україні#Антикорупційна політика в Україні