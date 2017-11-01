Обшуки НАБУ у "справі рюкзаків МВС": співробітникам Нацполіції про підозру не повідомляли

У Національній поліції заявляють, що співробітникам, у яких сьогодні НАБУ проводило обшуки у рамках так званої «справи рюкзаків», підозру не повідомляли, вони продовжують працювати.

Про це Радіо Свобода повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

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«Нині стосовно кількох колишніх співробітників МВС, які наразі проходять службу в Нацполіції, проводилися слідчі дії. Наразі ніхто не затриманий, підозру нікому не повідомляли, усі перебувають на своїх робочих місцях і виконують посадові обов’язки», – сказав він.

У Національному антикорупційному бюро сьогодні повідомили про проведення обшуків у низки службових осіб Національної поліції. Йдеться про осіб, які за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення та логістики структурних підрозділів МВС.

Як зазначили у НАБУ, ці слідчі дії проводяться з метою з’ясування обставин, викритих раніше детективами НАБУ в ході розслідування і пов’язаними із підробкою складських документів щодо поставлених рюкзаків.