Справа про "рюкзаки МВС": НАБУ прийшло з обшуками до співробітників Нацполіції

Детективи Національного антикорупційного бюро і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжують обшуки по так званій "справі рюкзаків". Цього разу прийшли з обшуками до співробітників Нацполіції України. Про це йдеться в повідомленні НАБУ на сторінці в Facebook.

"Детективи НАБУ і прокурори САП проводять слідчі дії (обшук) за місцем реєстрації і проживання низки посадових осіб Національної поліції в рамках розслідування так званої "справи рюкзаків", - йдеться в повідомленні.

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Мова йде про тих працівників, які за посадою контролюють процеси матеріально-технічного забезпечення і логістики структурних підрозділів МВС. Обшуки проводяться в Києві та Київській області.

"Ці, а також інші слідчі розшукові дії проводяться з метою з'ясування обставин, викритих раніше детективами НАБУ в ході розслідування, та пов'язаними з підробкою складських документів з поставленим рюкзаків. Зокрема, ряд з них був перероблений "зворотного датою", акти прийому здійснювалися без фактичної поставки товару", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 жовтня, у НАБУ заявили про затримання трьох осіб у рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ України. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та приватна особа. Згодом НАБУ повідомило про вручення підозри двом фігурантам справи, зокрема сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову.

За версією слідства, у 2015 році зазначені особи були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. Слідчі встановили, що товар не був поставлений вчасно і не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 млн грн. Правопорушення кваліфіковано за ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Розслідування цих фактів детективи ведуть з 2016 року.

У МВС заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.