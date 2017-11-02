Житомирська облрада затвердила антикорупційну програму на 2017-2018 роки

Житомирська облрада під час сесії 2 листопада 2017 року затвердила обласну антикорупційну програму на 2017-2018 роки. Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосували більшість депутатів Житомирської обласної ради.

У рішенні сесії вказано, що програма спрямована на запобігання та протидію корупції – виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі обласної ради.

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Так, в рамках виконання цієї програми, посадові особи та депутати облради мають декларувати майно, доходи та витрати, також вживатимуться заходи для уникнення конфлікту інтересів.

Окрім цього, Житомирська обласна рада має створити чітку систему з добору кадрів та забезпечити прозорість своєї діяльності.

Також в області посилять контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, а щодо корупціонерів, серед іншого, проводитимуть службові розслідування.