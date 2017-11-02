У МЗС Сербії звинуватили посла України в порушенні Віденської конвенції

В МЗС Сербії гостро розкритикували посла України Олександра Александровича за скандальні заяви про цілковиту підпорядкованість Белграда Москві і пригрозили наслідками.

Про це заявив державний секретар МЗС Сербії Івіца Тончев, повідомляє Європейська правда з посиланням на державну телерадіокомпанію РТС.

За його словами, останні скандальні інтерв’ю Александровича демонструють те, що діяльність українського посольства все більше зводиться до спроб погіршити відносини Сербії і Росії.

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Дипломат заявив, що уряд Сербії звернеться до МЗС і уряду України, щоб послу вказали на неприпустимість його поведінки, інакше Сербія застосує відповідні кроки.

"Враховуючи неодноразові зауваження, зроблені МЗС Сербії з порадами послу направити свою енергію на обов'язки, зазначені у Віденській конвенції про дипломатичні відносини, не мали ніякого ефекту, я б хотів звернутися до МЗС і уряду України з проханням вказати йому на неприпустимість подібної поведінки. Інакше ми будемо змушені застосувати звичайні в таких випадках дії", - сказав він.

Держсекретар МЗС не уточнив, які саме кроки може вжити Сербія щодо Александровича. Однак, згідно з Віденською конвенцією, може йтися про відкликання урядом Сербії акредитації посла і оголошення його персоною нон грата.

Тончев нагадав, що роль послів полягає у покращенні двосторонніх відносин, головним чином політичних і економічних, а "український посол у Сербії, схоже, про це забув".

"Він заявив, без жодних обґрунтованих тверджень, про сербський фактор дестабілізації Македонії, створення напруженості у відносинах з Хорватією, участь сербських екстремістів у спробі державного перевороту в Чорногорії… Звичайно, він не упустив можливості підтримати вже знаменитий вислів одного західного дипломата про сидіння на двох стільцях. На щастя, що інтерв'ю не було довшим, оскільки Сербія, ймовірно, була б звинувачена у провокуванні Другої світової війни, звичайно, у співпраці з Москвою", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, посол України у Сербії Олександр Александрович в інтерв'ю сербському виданню Balkan Insight заявив, що Російська Федерація використовує Сербію, щоб знищити Європу.

За його словами, Сербія не вживає ніяких заходів, аби зупинити участь її громадян у бойових діях на сході України, в той час коли Москва "використовує Сербію" для бойових дій в інших країнах.