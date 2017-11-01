Росія використовує Сербію для розпалювання нової війни на Балканах – посол України

Російська Федерація використовує Сербію, щоб знищити Європу. Про це в інтерв'ю сербському виданню Balkan Insight заявив посол України у Сербії Олександр Александрович.

За його словами, Сербія не вживає ніяких заходів, аби зупинити участь її громадян у бойових діях на сході України, в той час коли Москва "використовує Сербію" для бойових дій в інших країнах.

"Сербія не докладає достатніх зусиль, щоб вирішити цю проблему", - зауважив Александрович, коментуючи поїздки сербських громадян до України з метою участі у бойових діях на Донбасі на боці російсько-окупаційних військ.

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Дипломат додав, що Україна неодноразово зверталася до Сербії щодо цієї проблеми, але ці звернення не призвели до результатів.

За його словами, нині близько 300 сербів воюють на Донбасі. Така діяльність розцінюється в Україні як тероризм.

Видання зазначає, що у 2014 році Сербія ухвалила закон, який забороняє її громадянам воювати за кордоном.

Александрович зауважив, що Сербія ігнорує цю проблему. На переконання дипломата, нинішні зв'язки між Сербією та Росією слугують перешкодою для вирішення цього питання. "Жоден сербський громадянин не був відправлений до в'язниці за найманську діяльність (у війні – УНІАН) проти України. Якщо я не правий, я запрошую сербський уряд спростувати мої слова", - сказав посол.

"Ці сербські найманці компроментують сербський народ в очах дружнього українського народу, який ніколи не робив нічого поганого проти сербів", - наголосив Александрович.

"Наші парламентарії не подорожують в Косово. Ми граємо наші футбольні або баскетбольні ігри проти Косово на нейтральних полях, тому що ми не визнаємо паспорти Косово. І українці не приїжджають в Сербію вбивати сербів", - підкреслив дипломат.

Він також розповів про дестабілізуючу діяльність Росії на Балканах. "Росія готує сербських найманців, щоби вбивати українців. Росія використовувала сербських екстремістів, щоби здійснити державний переворот у Чорногорії. Росія заохочує сербський сепаратизм у Республіці Сербській для дестабілізації Боснії та Герцеговини", - сказав Александрович.

"Росія використовує сербський фактор для дестабілізації Македонії. Росія відіграє активну роль у зіткненні косовських сербів з косовськими албанцями. Росія продає свої літаки Сербії, щоби створити напруження з Хорватією", - додав він.

На переконання посла, Росія використовує Сербію з метою створення хаосу та розпалення нової війни на Балканах.

"Чи є це тим, чого дійсно хоче сербський народ? Ви дозволяєте Росії використовувати вас для руйнування Європи, яку ви хочете відвідувати для навчання та роботи. В цьому немає жодного сенсу. Саме тому західні політики закликали Сербію не сидіти на двох стільцях", - додав посол.