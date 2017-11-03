Лутковська: російський омбудсмен ігнорує запити про стан Гриба

Російський омбудсмен ігнорує запити про стан викраденого співробітниками ФСБ українця Павла Гриба. Про це заявила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська в ефірі "5 каналу", передає РБК-Україна.

"Я не отримала відповіді на п'ять листів, які були адресовані омбудсмену РФ. При цьому йшлося не про суть звинувачення, а про інше... про стан здоров'я, ліки, які необхідні, про умови, в яких перебуває людина, і про можливість допуску родичів, зустрічі з родичами, з лікарями. На жаль, ніякої інформації офіційної досі немає", - сказала вона.

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Вона також повідомила, що спілкувалася з батьком Павла Гриба. "Якщо я не помиляюся, (батька Гриба, - ред.) не допустили на побачення з Павлом", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля, де з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують Павла у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі. Його збираються судити за "злочин", передбачений ч. 1 ст. 205.1 КК РФ, за який хлопцеві загрожує від трьох років позбавлення волі. У Павла важке вроджене захворювання, йому необхідне щоденне специфічне лікування.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня. А 18 жовтня суд продовжив його арешт до 4 січня 2018 року.