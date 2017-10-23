Адвокат: суд в РФ почне розгляд справи Гриба по суті на початку 2018 року - МЗС

Адвокат прогнозує, що суд в Російській Федерації почне розгляд так званої справи Павла Гриба по суті на початку 2018 року

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

«18 жовтня під час судового засідання, на якому Павлові було продовжено термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 4 січня наступного року, він поспілкувався з адвокатом і той висловив припущення, що судові засідання, очевидно, розпочнуться десь на початку наступного року», - сказав дипломат.

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Погорельцев уточнив, що це власне особисте бачення адвоката. За словами представника МЗС, мова йде про «розгляд так званої справи по суті».

Як повідомляв УНІАН, Октябрьський районний суд Краснодара (РФ) продовжив арешт Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля, де з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують Павла у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі. Його збираються судити за "злочин", передбачений ч. 1 ст. 205.1 КК РФ, за який хлопцеві загрожує від трьох років позбавлення волі.

У Павла важке вроджене захворювання, йому необхідне щоденне специфічне лікування. 13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня. А 18 жовтня суд продовжив його арешт до 4 січня 2018 року.