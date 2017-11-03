НАБУ знайшло порушення під час тендерів на 10 мільярдів гривень - Ситник

В судах нині перебувають справи про розірвання тендерних угод по великих держпідприємствах на 10 млрд грн.

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Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник депутатам під час засідання Комітету з питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради України.

"Ми нещодавно підрахували, що позовів про визнання угод недійсними, подано на 10 млрд грн. Це по свіжих тендерах. І на майже мільярд ці позови вже задоволені",- сказав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заперечує, що розслідувані НАБУ справи є політичними замовленнями.