Ситник про справи НАБУ: це не політичні замовлення

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заперечує, що розслідувані НАБУ справи є політичними замовленнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, звітуючи на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

Ситник заявив: “Жодної справи НАБУ не розслідувало, де б не було спекуляцій у певних політичних моментах і в певних політичних впливах”.

За його словами, по будь-якій справі на адресу НАБУ лунають звинувачення, що нібито це політичне замовлення.

Як наголосив Ситник, вже вироблено тенденцію захисту по справах, які розслідує НАБУ, - “заявити про політичний тиск і, відповідно, на цьому будувати свій захист”.

Директор НАБУ заявив, що якщо говорити про політичний тиск, то це не розслідування справ про корупцію і збір відповідних доказів, “політичний тиск - це коли члени парламенту приходять на судове засідання і починають тиснути на суддю, коли діючі міністри приходять на судове засідання і починають тиснути на суддю, коли по суддях, які скасовують явно незаконні рішення, починаються дисциплінарні провадження у Вищій раді правосуддя. Оце політичний тиск”.

Ситник підкреслив, що залежно “від фабули справи читати пресу: по певній справі пишуть, що ми агенти Кремля, по іншій справі - ми агенти Держдепу США, а ще по якійсь справі - ми представники грузинської мафії”.

Як сказав Ситник, виходячи з тих справ, які розслідуються, “ми вже на 100% вгадуємо, якими наступними агентами і чиїх служб ми будемо”.

Ситник наголосив на необхідності створення Антикорупційного суду та розкритикував поправку народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового до Кримінального процесуального кодексу, яка суттєво перешкоджатиме розслідуванню справ.