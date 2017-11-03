Ситник підтвердив укладення угоди із фігурантом "справи рюкзаків" про закупівлю товарів для НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник підтвердив, що очолюване ним відомство закупило спортивні костюми та бронежилети у фірми, яку представляв харківський підприємець Володимир Литвин - фігурант у «справі про рюкзаки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

Відповідаючи на запитання народного депутата Вадима Кривохатька з приводу того, як НАБУ, знаючи про участь Литвина у «справі про рюкзаки», укладала з ним угоди про постачання спортивних костюмів, сорочок та бронежилетів, директор Бюро зазначив, що «дійсно фізична особа, підприємець Литвин брав участь в закупівлі тих предметів, про що ви сказали».

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В той же час Ситник нагадав, що у «справі про рюкзаки» Литвин фігурує лише як представник фірми і який працював за дорученням. Директор НАБУ стверджує, що Литвином були запропоновані товари за ціною «навіть нижчою, ніж ринкова, і юридичних підстав відмовити в цій закупівлі не було». При цьому він підкреслив, що «якість товару була перевірена».

Ситник наголосив, що НАБУ готово надати всі документи щодо цієї закупівлі і запевняє, що всі придбані товари були «належної якості».

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків Литвина. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

1 листопада у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.