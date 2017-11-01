Рюкзаки обійшлися Нацгвардії більш як у п'ятеро дорожче від вартості їх виготовлення – прокурори

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в судовому засіданні по обранню запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакову Олександру заявили, що рюкзаки для Національної гвардії України мають собівартість 555 грн штука, а були продані за 2799 грн.

Про це вони заявили у обґрунтуванні свого клопотання по обранню запобіжного заходу для Авакова-молодшого.

Вони стверджують, що рюкзаки були закуплені по 2799 грн. Всього закупили такої амуніції на 14,4 млн грн. Пошиття таких рюкзаків обходиться у 555 грн, встановила експертиза.

Також прокурори заявили, що наявні всі ризики передбачені ст. 177 КПК: це особливо тяжкий злочин, що передбачає від 7 років позбавлення волі, підозрюваний може переховуватися, в тому числі і за кордоном, може тиснути на слідство, свідків.

Також прокурори заявили про тиск на детективів НАБУ у Харкові, де працівники поліції діяли злагоджено з молодиками, перешкоджаючи роботі детективів.

Прокурори просять для Авакова-молодшого тримання під вартою впродовж 60 діб з альтернативою застави у сумі 5 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Солом’янський райсуд Києва мав о 17.00 розпочати розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру, який є фігурантом справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ. Засідання буде вести слідчий суддя Віталій Українець.

31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

Екс-заступнику міністра внутрішніх справ і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

Водночас керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков у «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду.

Сьогодні, 1 листопада, у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.