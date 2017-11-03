У САП обіцяють найближчим часом завершити розслідування справи Розенблата та Полякова

Досудове розслідування щодо фігурантів "бурштинової справи", народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова скоро буде завершено.

Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За його словами, слідство оголосить про завершення розслідування найближчим часом.

Читайте такожСпроба Розенблата вилетіти до Німеччини: суд визнав допустимими докази, здобуті під час обшуку нардепа

"Підготовлені уточнені підозри, вони будуть ознайомлені, стадія - вже починаємо завершувати слідство, думаю, що найближчим часом буде оголошено про завершення досудового розслідування та матеріали будуть надані обом депутатам для ознайомлення", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи НАБУ затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання коштів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів, встановлена ймовірна причетність Борислава Розенблата (виключений із фракції БПП) та Максима Полякова ("Народний фронт").

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.