НАБУ перевіряє наявність у Розенблата німецького громадянства

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) перевіряє інформацію про наявність у народного депутата Борислава Розенблата німецького громадянства. Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив учора в інтерв’ю "5-му каналу".

Читайте такожСпроба Розенблата вилетіти до Німеччини: суд визнав допустимими докази, здобуті під час обшуку нардепа"Незважаючи на те, що було клопотання про отримання дипломатичного паспорта Розенблатом нібито для поїздки в Ізраїль, насправді він збирався летіти в Німеччину, і зараз перевіряється інформація про наявність у нього громадянства цієї держави. Також була інформація, що він має підроблений паспорт, який може бути використаний для перетину кордону", – заявив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня детективи НАБУ провели слідчі дії з Розенблатом в аеропорту «Київ».

За інформацією НАБУ, під час обшуку у літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельна (Німеччина), вилучено вироби, схожі на ювелірні, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт. У НАБУ також стверджують, що запобігли вивезенню Розенблатом за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи».

У НАБУ спростували заяви Розенблата про те, що він заздалегідь повідомив слідчих про свою подорож до Німеччини.

Довідка УНІАН. 19 червня детективи НАБУ затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання коштів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність Розенблата (виключений із фракції БПП) та Максима Полякова ("Народний фронт"). 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

Розенблат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 і ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»; «зловживання впливом»).

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир, а також встановив ряд інших процесуальних обов’язків.

20 жовтня суд продовжив термін дії процесуальних обов’язків Розенблата. Зокрема, на нього покладено процесуальні обов’язки у вигляді обмеження на пересування, а також до 18 грудня депутат має носити електронний браслет.

20 жовтня детективи НАБУ відкрили провадження за фактом ймовірного підроблення документів для видачі дипломатичного паспорта Розенблату (ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу.