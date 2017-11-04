Волкер назвав точну дату зустрічі із Сурковим щодо Донбасу

Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер і радник президента Росії Владислав Сурков зустрінуться 13 листопада в столиці Сербії, передає ТАСС.

Повідомляється, що Волкер спочатку заявив, що зустрінеться з Сурковим "за кілька тижнів у Белграді", однак пізніше уточнив, що йдеться про 13 листопада.

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Що ж стосується ідеї розміщення миротворців в ОРДЛО, Волкер підтвердив позицію Вашингтона про необхідність контролю міжнародного контингенту над "всією проблемною зоною, щоб бути ефективним", не лише над лінією зіткнення, як наполягає Росія.

К повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав миротворців для Донбасу «окупаційними силами», після введення яких Україна не виконуватиме свої зобов'язання по Мінську-2.

«Зовсім недавно він (Волкер) був у Києві, де зробив ряд заяв, з яких стало ясно, яку альтернативу нашому проекту готують куратори української влади. Пан Волкер заявив, що потрібно, щоб миротворці, він інше слово вжив, але сенс у цьому, окупували весь Донбас, взяли його в кільце, і лише потім США підтримають президента Порошенко в його діях у виконанні всіх зобов'язань, включаючи оголошення амністії, надання Донбасу особливого статусу за формулою Штайнмаєра і проведення виборів», - сказав Лавров.