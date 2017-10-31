Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав миротворців для Донбасу «окупаційними силами», після введення яких Україна не виконуватиме свої зобов'язання по Мінську-2.

Читайте такожСпроба зірвати мінські домовленості: у Росії відреагували на пропозицію Волкера щодо миротворців на ДонбасіЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на брифінгу з представниками Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).

«Зовсім недавно він (Волкер) був у Києві, де зробив ряд заяв, з яких стало ясно, яку альтернативу нашому проекту готують куратори української влади. Пан Волкер заявив, що потрібно, щоб миротворці, він інше слово вжив, але сенс у цьому, окупували весь Донбас, взяли його в кільце, і лише потім США підтримають президента Порошенко в його діях у виконанні всіх зобов'язань, включаючи оголошення амністії, надання Донбасу особливого статусу за формулою Штайнмаєра і проведення виборів», - сказав Лавров.

«Нам абсолютно очевидно, що як тільки окупаційні сили займуть весь Донбас, Порошенко і пальцем не поворухне, щоб що-небудь з того, що він обіцяв, зробити. Це вже розуміють в усіх європейських столицях», - додав він.

За його словами, Москва шкодує, що США в особі спецпредставника по Україні Курта Волкера заявляють про виключення російських бойовиків з переговорного процесу щодо Донбасу.

«Ще одна примітне зауваження зробив пан Волкер, він сказав, що це справа Європи, України і Росії - Донбас не має жодного стосунку ні до яких переговорів, його близько підпускати не можна. Якщо це у Вашингтоні вважають адекватною картиною того, що має відбуватися, я шкодую про це», - сказав Лавров.

За його словами, єдиний шлях вперед - це «неухильне, сумлінне виконання мінських домовленостей».

«Цим вже довго ретельно займаються помічники наших лідерів у «нормандському форматі», узгоджуючи «дорожню карту», яка синхронізувала б кроки, що підвищують безпеку, з кроками, які ведуть до політичного врегулювання. Робота ця ведеться, і я дуже сподіваюся, що заяви пана Волкера, які прямо суперечать тому, що роблять Німеччина, Франція, Росія і Україна в «нормандському форматі», не завадять підготовці цієї «дорожньої карти», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Волкер заявив, що миротворча місія Організації Об'єднаних Націй повинна розміщуватися на всій території Донбасу, включаючи кордон.

«Мета миротворчої місії - збереження миру, створення безпечних умов. Якщо ви чули останні заяви Путіна на Валдайському форумі, він говорив, що не можна допустити «ще одну Сребреницю», ще одну бійню, як він висловився. Це ще одна з причин, чому повинна з'явитися миротворча місія, яка покриватиме всю територію конфлікту, зокрема, кордон. Тому що інакше вона не зможе ефективно контролювати безпеку», - зазначив Волкер.

«Якщо говорити про ефективність, миротворці повинні мати можливість виконувати три завдання: мати повний контроль над всією зоною конфлікту, а не лише лінією дотику, і вільного пересування по ній; моніторити відведення важкого озброєння в місця постійної дислокації; контролювати російсько-український кордон», - додав спецпредставник Держдепартаменту.

Також дипломат додав, що проблема виконання Мінських угод полягає в тому, що між сторонами немає жодної довіри.

«Завдяки міжнародній миротворчій місії ми зможемо гарантувати безпеку, надати час і простір, і Україна зможе почати виконувати інші умови Мінських угод, які, в свою чергу, дадуть змогу повернути Україну власні території й суверенітет», - підкреслив спецпредставник Держдепартаменту США.

При цьому, на його думку, всі сторони конфлікту на Донбасі «можуть почати довіряти миротворчим силам з мандатом ООН».

«Ця місія з компетенцією з безпеки, озброєна, мобільна, з необхідним чисельним складом могла б контролювати територію, і боїв там більше б не було. Забезпечити нормалізацію ситуації, доступ, щоб організувати місцеві вибори і зробити інші кроки, передбачені Мінськом. І повернути полонених, що дуже важливо. З усім цим можна допомогти, якщо вдасться залучити миротворців», - переконаний дипломат.

Недостатність послідовності у виконанні Мінських угод, вважає Волкер, є частиною проблеми з повернення контролю над українсько-російським кордоном на Донбасі.

«Коли Росія звертає увагу на речі, до яких вона прагне, і залишається незадоволена, якщо вони не виконані. Але є й інші умови, як, наприклад, припинення вогню і відведення важкого озброєння, які також не виконані. Саме в цьому питанні є сподівання на те, що миротворча місія зможе вирішити питання послідовності виконання вимог і створить безпечну зону, де всі умови можна виконати», - підкреслив Волкер.