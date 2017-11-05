Гройсман: держава посилює соціальну відповідальність перед громадянами для забезпечення гідних умов життя

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що держава посилює соціальну відповідальність перед громадянами для забезпечення гідних умов життя. Про це йдеться у привітанні глави уряду з нагоди Дня працівника соціальної сфери.

Гройсман зазначив, що в умовах докорінних трансформацій і запровадження структурних реформ в Україні працівники системи соціального захисту виконують важливу і відповідальну роботу, завдяки якій реалізуються соціальні інтереси кожного громадянина України, задовольняються базові потреби людини, а також потреби тих громадян, що потрапили у скрутне становище та потребують соціального захисту.

Прем’єр наголосив, що реформа соціальної сфери є одним з пріоритетів діяльності уряду, що сприятиме відновленню економічного розвитку, втіленню секторальних реформ, модернізації ключових галузей національної економіки.

Читайте такожЕкс-голова СБУ закликав вирішити питання із соцзахистом добровольців та допустити їх до влади

«Важливими рішеннями, які мають чи матимуть у недалекому майбутньому значний вплив на соціальний розвиток в країні, є освітня, пенсійна та медична реформи. Всі ці напрацювання стали результатом твердого переконання всієї урядової команди: соціальні стандарти в нашій державі повинні зростати одночасно з економічним поступом і відродженням промисловості. Саме тому держава посилює соціальну відповідальність перед власними громадянами для забезпечення гідних умов життя», - зауважив Гройсман.

Він додав, що неможливо переоцінити внесок працівників соціальної сфери у покращення умов життя громадян, насамперед пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, які потребують соціального захисту.

Прем’єр побажав усім працівникам соціальної сфери кар’єрного зростання, міцного здоров’я, добробуту та нових звершень на благо громадян і всієї країни.