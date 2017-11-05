Високомобільні війська Збройних сил України стануть десантно-штурмовими

20:03, 05 листопада 2017
Політика
2058 0

Також змiни вiдбудуться i у формi десантникiв, якi головним чином будуть схожими на традицiї подiбних пiдроздiлiв бiльшостi краiн свiту.

Високомобільні війська ЗСУ стануть десантно-штурмовими / фото facebook/79AMBUA

Високомобільні десантні війська Збройних cил України у листопаді стануть Десантно-штурмовими військами.

Читайте такожУкраїнські військові беруть участь у навчаннях "Кленова арка-2017" у Польщі (фото)

Як повідомляє 79-та десантно-штурмова бригада (Миколаїв) у Facebook, змін також зазнають елементи форми одягу та атрибутики.

«Нiхто не має намiру забути про блакитнi берети. Це наша iсторiя. Проте настав час змiн. ВДВ замiнять на Десантно-штурмовi вiйська у зв'язку iз цiлями та принципами застосування таких пiдроздiлiв. Також змiни вiдбудуться i у формi десантникiв, якi головним чином будуть схожими на традицiї подiбних пiдроздiлiв бiльшостi краiн свiту», - зазначив командувач Високомобiльних десантних вiйськ генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Забродський заявив, що для десантників буде змінено колір берета - з блакитного на марун (темно-бордовий).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: День десантника в Україні
Теги: #десантно-штурмові війська#зміни в ЗСУ