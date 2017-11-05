Високомобільні війська Збройних сил України стануть десантно-штурмовими

Високомобільні десантні війська Збройних cил України у листопаді стануть Десантно-штурмовими військами.

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Як повідомляє 79-та десантно-штурмова бригада (Миколаїв) у Facebook, змін також зазнають елементи форми одягу та атрибутики.

«Нiхто не має намiру забути про блакитнi берети. Це наша iсторiя. Проте настав час змiн. ВДВ замiнять на Десантно-штурмовi вiйська у зв'язку iз цiлями та принципами застосування таких пiдроздiлiв. Також змiни вiдбудуться i у формi десантникiв, якi головним чином будуть схожими на традицiї подiбних пiдроздiлiв бiльшостi краiн свiту», - зазначив командувач Високомобiльних десантних вiйськ генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Забродський заявив, що для десантників буде змінено колір берета - з блакитного на марун (темно-бордовий).