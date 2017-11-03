"Ніхто не відхрещується від блакитного": для українських десантно-штурмових військ змінять колір берета (фото)

Для десантно-штурмових військ буде змінено колір берета - з блакитного на марун (це темно-бордовий колір - УНІАН). Як повідомляє сайт Міністерства оборони Про це повідомив командувач Високомобільних десантних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський.

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"Час змін настав. Десантно-штурмові війська вдягнуть берет кольору марун (це темно-бордовий колір - УНІАН)", - сказав він.

Забродський наголосив, що "ніхто у жодному разі не відхрещується від блакитного берета — це наша історія, це наша пам’ять, це наші загиблі хлопці, які були одягнені в цю форму".

"У будь-якому процесі настає час змін. Такий же час змін прийшов у Десантно-штурмові війська. Після обговорення і запропонованих варіантів стосовно нового кольору берету, ми зупинилися на формі одягу, яка притаманна воїнам-десантникам більшості країн світу, яка є традиційною для підрозділів цього профілю", - наголосив Забродський.