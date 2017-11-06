Нардеп Онищенко заперечив подачу документів на отримання німецького громадянства

Народний депутат України Олександр Онищенко, який переховується від українських правоохоронних органів, подав документи на оформлення робочої візи в Німеччині, а не на одержання громадянства.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію про те, що нібито він подав документи на отримання громадянства Німеччини.

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«Документи, про які розповідає бургомістр селища Герцлаке, стосуються аж ніяк не процедури громадянства, а робочої візи до ФРН. Я подав документи на оформлення робочої візи в німецькому посольстві, що дасть мені офіційне право на ведення бізнесу в Німеччині. Бургомістр дав лист-рекомендацію для посольства... Для того, щоб отримати німецьке громадянство, перш за все потрібно одержати посвідку на проживання, і після цього ще п'ять років прожити в Німеччині», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв'ю Deutsche Welle бургомістр селища Герцлаке, в якому оселився політик-утікач, Ганс Бескен повідомив про те, що Онищенко ще кілька місяців тому подав документи на одержання німецького громадянства.

Бескен особисто сприяє Онищенко в отриманні німецького громадянства, зокрема, звернувся до вищих інстанцій з рекомендаційним листом, в якому наголосив на визначній ролі, яку український політик грає для його громади. Бургомістр зазначив, що Онищенко, який володіє на території громади великим маєтком і стайнею для тренування спортивних коней, влітку зареєстрував у Герцлаке місце проживання.

15 червня 2016 року в Національному антикорупційному бюро України та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало шкоди державі в розмірі понад 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ «Укргазвидобування».

Згідно з доказами, одержаними під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання і арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік із України.