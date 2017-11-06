Нардеп-утікач Онищенко оформлює німецьке громадянство

Депутат Верховної Ради Олександр Онищенко, який переховується від правоохоронних органів України, оформлює громадянство Німеччини. Про це DW повідомив бургомістр селища, в якому оселився політик-втікач.

Олександр Онищенко подав необхідні для отримання німецького громадянства документи ще кілька місяців тому, повідомив бургомістр селища Герцлаке Ганс Бескен. Очільник громади розраховує, що невдовзі український політик матиме німецький паспорт. Бескен особисто сприяє Онищенку в отриманні німецького громадянства, зокрема, звернувся до вищих інстанцій з рекомендаційним листом, в якому наголосив на визначній ролі, яку український мультимільйонер відіграє для його громади.

"Я кілька разів перепитував щодо стану справ. Як мені дали зрозуміти, процес просувається успішно. Я сумнівався, що все вдасться зробити так швидко, однак за актуальною інформацією все має вирішитися позитивно", - зазначив бургомістр.

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За його словами, Онищенко, який володіє на території громади великим маєтком і стайнею для тренування спортивних коней, влітку зареєстрував у Герцлаке місце проживання. З огляду на тривалий легальний статус перебування у Німеччині і відсутність у цій країні кримінальних справ проти нього він, вочевидь, відповідає критеріям на отримання громадянства.

Ганс Бескен пояснив, що сприяє українському мультимільйонеру у паспортному питанні, оскільки сподівається, що Онищенко принесе користь його громаді. Українець пообіцяв бургомістру, що в майбутньому вкладатиме гроші в організацію у Герцлаке міжнародних змагань з кінного спорту на найвищому рівні. Про проблеми з законом новоспеченого односельця в Україні сільський голова чув, однак "не береться давати цьому оцінку". Своєю чергою, Олександр Онищенко відмовився від спілкування з DW. Його адвокати не відповіли на запитання редакції.

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Як повідомляв УНІАН, як повідомляв УНІАН, НАБУ веде розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" в грудні 2015 року. За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації незаконно заволоділи грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, у розмірі понад 1,6 млрд грн, в результаті чого "Укргазвидобуванню" завдано збитків на понад 740 млн грн.

Всього слідство встановило причетність до "газової схеми" 29 осіб. Вісім з них, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів щодо 18 осіб направлено до суду, з них стосовно 7 осіб набув чинності обвинувальний вирок.