В АП заявили, що не будуть реагувати на розслідування про офшори

В Адміністрації президента заявляють, що не буде реакції на розслідування журналістів щодо створення офшорних компаній для передачі корпорації «Рошен» у сліпий траст.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

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«Не буде реакції. Якби це стосувалося безпосередньо Порошенка, його діяльності – якщо б це було за аналогією з Трампом, який не передавав бізнес у сліпий траст – тоді так. Реагувати на чиїсь фантазії…я не думаю, що це потрібно робити», – сказав Горковенко.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо про нове масштабне журналістське розслідування Paradise Papers ("Файли з райських островів"), оприлюднене одночасно в усьому світу. ЗМІ отримали до рук дані офшорної компанії, що допомагає своїм клієнтам мінімізувати податки. Майже вісім трильйонів євро перевели на офшорні рахунки найбагатші люди світу.

У розслідуванні йшлося, що юристи української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси президента Петра Порошенка, зверталися до компанії Appleby на острові Мен за допомогою у створенні офшору. Але представникам українського президента відмовили.

Журналісти, які брали участь у розслідуванні, вважають, що представники Порошенка хотіли створити офшор для оптимізації податків, а не для передачі Roshen в сліпий траст, як обіцяв український президент.